Известный волонтер Алексей Кучапин, который исчез по пути из Киева в Днепр, был найдет мертвым в своей съемной квартире в Киеве. С вероятностью в 90% он умер естественной смертью.

Об этом сообщает ТСН.uа.

О подробностях сообщила пресс-офицер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская. "Да, это он - Алексей Кучапин. Его тело найдено в съемной квартире в Киеве. При нем были документы. 90% - это естественная смерть, но еще сегодня будет вскрытие тела, тогда мы уже официально сможем назвать причину смерти. Сейчас ждем родственников и близких для опознания тела", - отметили в полиции.

В полиции подчеркнули, что при предварительном осмотре тела криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть.

Напомним, последний раз Алексей Кучапин выходил на связь выходил 16 июля: тогда он рассказал, что едет из столицы в Днепр и намерен воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

Ранее в Черкассах исчез заместитель мэра Юрий Ботнар, который ушел на встречу и не вернулся. Позже выяснилось, что один из депутатов Черкасского горсовета из-за личного конфликта с заммэра Черкасс и из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение организовал его умышленное убийство. Во время спецоперации правоохранители сымитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег задержали его организатора.