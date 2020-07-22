Экс-нардеп Давил Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, заявил что экс-президент и его команда пришли к власти исключительно, чтобы обогатиться. А за поддержку кандидатуры Порошенко со стороны Евросоюза он сам через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро.

Видео с таким заявлением Жвания обнародовал в YouTube.

"В стране проходит ползучий реванш, рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойной смотреть. Поэтому я решил предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибок. Они не совершили ошибку, когда голосовали против Порошенко", - сказал Жвания.

По словам экс-нардепа, Порошенко и его окружение - "это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения".

"Я также входил в эту группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии Регионов, вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - сообщил Давид Жвания.

Также он заявил, что лично готов дать показания органам следствия. В том числе, рассказать, как он и министр иностранных дел Климкин участвовали в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС.

По информации экс-депутата, Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 4 миллиардов долларов, и деньги переведены в офшоры.

Кроме того, по словам Жвании, Порошенко сегодня, накануне местных выборов, может попробовать баллотироваться в мэры Киева, так как эту должность он просил еще у Януковича.

Жвания также заявил, что подавал иск в Окружной адмисуд Киева на запрет выезда из страны бывшим представителям власти.

По его словам, он не отзывал этот иск, как утверждает сейчас НАБУ, хотя на него оказывали сильное давление Порошенко и его окружение.