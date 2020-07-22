Заложники луцкого террориста Максима Кривоша, которые провели в маршрутке больше 12 часов, здоровы и в больницу не обращались.

О состоянии освобожденных заложников сегодня рассказал глава СБУ Волынской области Павел Данюков. "Это обычные люди, которые ехали рейсовым автобусом: от 15-летнего подростка до бабушки, которую освободили первой. Их состояние удовлетворительное. В больницу никто не обращался" - сказал он.

Напомним, информация о том, что в автобусе есть раненый оказалась блефом. Всего в маршрутке оказалось 13 человек. Троих Максим Кривош отпустил до того, как сдался правоохранителям. По словам заложников, преступник к ним относился хорошо и не угрожал, хоть и не выпускал на улицу в туалет. "Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса. Другая заложница вспомнила, что Кривош просил людей спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений.