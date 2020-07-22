Президент Зеленский одобрил безвиз для жителей шести стран, фото Страна

Президент Украины Владимир Зеленский, который вчера выполнил требование луцкого террориста, так же 21 июля подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии и подданных ряда стран Аравийского полуострова.

Соответствующий указ №289/2020, датированный 21 июля, обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня его опубликования.

"Установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней. Кабинету министров Украины принять меры, истекающие из настоящего указа", - говорится в тексте документа.

Указ Зеленского о безвизе для 6 стран

Ранее "Страна" сообщала, что Черногория запретила въезжать украинцам в страну на автомобиле.

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