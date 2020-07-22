В среду, 22 июля, в Киеве возле станции метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей станице в Facebook.

Как отмечается, в настоящее время проводится эвакуация пассажиров и работников метрополитена. На видеоролике запечатлены работники правоохранительных органов, которые ограничили вход на станцию метро.

"Станция "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Правоохранители проводят проверку. Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

Напомним, вчера, 21 июля, мы сообщали, что в Киеве возле станции метро "Минская" произошел взрыв. Незадолго до этого неподалеку от подземки был найден подозрительный чемодан.

Кроме того мы писали, что 20 июля в кафе на улице Беломорской (улица возле станции метро "Лесная") Деснянского района Киева, произошел взрыв. По предварительным данным, в сумке взорвалась салютная установка.

Также недавно мы сообщали о взрыве в Киеве возле выхода из метро "Шулявская", в котором пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам. Полиция оценила дело как хулиганство.