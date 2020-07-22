Меру пресечения луцкому террористу Максиму Кривошу, которому уже объявили о подозрении, будут избирать завтра, 23 июля.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Волынской области.

Сейчас, по данным правоохранителей, подозреваемый находится в СИЗО. 23 июля суд будет избирать Максиму Кривошу меру пресечения.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст.147 (Захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, утром 21 июля Максим Кривош захватил автобус с заложниками в центре Луцка. Он больше 12 часов удерживал 13 человек. Как это было, подробно рассказывала "Страна".

Также мы описывали требования Кривоша: в частности, он требовал, чтобы Порошенко, Аваков и другие люди у власти записали видеообращения, в которых бы назвали себя террористами в законе.

От Зеленского луцкий террорист хотел, чтобы тот записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне", что глава государства в итоге и сделал. После этого Кривош отпустил заложников. "Страна" сообщала, о чем фильм, который по требованию луцкого террориста отрекламировал Зеленский.