Кабмин продлит адаптивный карантин до 31 августа. Это решение было принято на сегодняшнем заседании 22 июля.

Общие правила, по которым будет жить страна в условиях продленного адаптивного карантина - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Напомним, еще 17 июля глава Минздрава Максим Степанов назвал новую дату окончания карантина в Украине - 31 августа. Такое решение было принято с учетом роста количества коронабольных.

Ранее также говорилось, что страну поделят на 4 зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться.

Как сообщала "Страна", по состоянию на утро 22 июля в Украине зафиксировано 60 995 случая заражения коронавирусом. За последние сутки прирост новых случаев составил + 829 человек. 1 534 из них оказались летальными (+16), 33 172 пациентов выздоровели (+973). Всего проведено 907 360 ПЦР-тестов.