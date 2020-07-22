Первое чтение скандального законопроекта "О медиа" в Верховной Раде может состояться уже в сентябре.

Об этом в среду, 22 июля, заявила народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в ходе онлайн-обсуждения проекта закона, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, как комитет, выступаем за его рассмотрение в первом чтении в сентябре, то есть в начале работы четвертой сессии Верховной Рады", - сказала Кравчук.

По ее словам, сейчас идет работа над подготовкой сравнительной таблицы с возможными поправками к законопроекту к его второму чтению. Кроме того, Кравчук выразила надежду, что после принятия Радой законопроекта украинские СМИ смогут принять участие в программе Евросоюза "Креативная Европа".

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики решил рекомендовать парламенту принять законопроект "О медиа" в первом чтении. Пять членов комитета парламента проголосовали против.

9 июля Офис Совета Европы в Украине потребовал гармонизировать законопроект №2693-д "О медиа" со стандартами Совета Европы и положениями Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах в соответствии с Соглашением об ассоциации.

В свою очередь Национальный союз журналистов Украины выступил против принятия данного проекта закона. Ранее мы писали о том, как авторы закона "О медиа" дважды солгали о его поддержке этого документа со стороны европейских коллег.