В пятницу, 24 июля, отмечают День ангела Ольги. Православная церковь вспоминает княгиню Ольгу, которая после смерти своего мужа великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси. Сегодня с именинами поздравляют обладательниц имени Ольга.

Также сегодняшний день называют Страдница, поскольку он приходится на разгар полевых работ - страду. Еще одно название - Стожары по названию скопления звезд в созвездии Тельца.

Кто такая равноапостольная Ольга

После смерти князя Игоря, которого убили древляне, княгиня Ольга отправилась в Константинополь, чтобы посмотреть на церковную службу. Там она решила стать христианкой и крестилась с именем Елена.

В Киев княгиня вернулась и обратила многих в христианство. Ее сын Святослав остался язычником до самой смерти. А внук, святой князь Владимир, принял христианство, и впоследствии крестил Русь.

Церковь канонизировала княгиню. Считалось, что ее мощи остались нетленными. В 16 веке Ольгу причислили к лику святой равноапостольной.

Святая княгиня Ольга считается покровительницей вдов и новообращенных христиан. Ей молятся незамужние девушки с просьбами обрести семейное счастье, матери просят о здоровье детей.

Народные приметы 24 июля

В этот день раньше был разгар жатвы и сенокоса. В лесах собирали ягоды. Считалось, что в этот день нужно придерживаться умеренности - не переедать, не хвастаться. Осуждалась лень и безделье. Это сулило бедность и неудачи. Также нежелательно было ссориться, одалживать деньги, планировать свадьбу.

Также День Ольги называли Стожары – в честь скопления звезд в созвездии Тельца. Если Стожары сияли ярко, это предвещало богатый урожай.

Крестьяне молились святой Ольге, чтобы она послала хорошую погоду и возможность собрать урожай до того времени, как зерно начнет гнить от росы, которая с конца июля-августа начнет выпадать на поля.

Открытки, картинки, поздравления

С именинами тебя, Олечка!

Не тревожит пусть беда нисколечко.

Радуйся, цвети, люби - всем на радость.

Долго-долго пусть к тебе не подходит старость.

С днем Ольги! Пусть в жизни будет больше радостных моментов.

С именинами тебя поздравляю

Улыбаться каждый день тебе желаю.

С днем ангела Ольги! Пусть тебя всегда хранит твой ангел-хранитель.

Желаю много радостных моментов,

Любви, цветов и красоты.

Я благодарна, что однажды

мне встретилась такая девушка, как ты!