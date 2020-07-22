Луцкий террорист Максим Кривош, который вчера захватил маршрутку и 12 часов удерживал в заложниках 13 людей, служил в батальоне "Азов", откуда его выгнали за сексуальные извращения.

Об этом сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на его сослуживцев.

"Ъ удалось связаться с одним из знакомых преступника, его бывшим сослуживцем по отряду спецназначения "Азов" Феофаном Добролюбовым. "Он давно угрожал что-то такое выкинуть, - сказал Добролюбов - Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения", - сообщает СМИ.

Как сообщил собеседник "Коммерсанта", речь якобы идет о "гомосексуальных связях" Максима Кривоша.

Каких-либо других подтверждений этой информации пока нет.

Как сообщала "Страна", полиция установила личность луцкого террориста Кривоша за 15 минут. Полицейским также удалось разработать психологический портрет террориста, выяснилось, что Кривош страдает от мании величия и он обижен на мир за долгие годы, проведенные в тюрьме.

Правоохранители выяснили, что Кривош действовал не один. Его харьковский сообщник хранил дома арсенал оружия и контактировал с Надеждой Савченко.