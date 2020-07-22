В связи во вспышкой Covid-19 в Черногории, туристы из Украины и Белоруссии могут въехать в страну лишь воздушным транспортом. Пересекать границу на автомобиле теперь запрещено.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" на странице в Facebook, в среду, 22 июля.

Так, для украинских туристов, которые направляются в Черногории предусмотрены новые правила. В частности, туроператор обязан измерить температуру тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в аэропорт. Пассажиру, имеющему повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

Как сообщается, после прибытия пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения границы, туроператор обязан передать каждому из них информационную справку. В ней должны содержаться описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории. Как отмечается, пассажир обязан соблюдать указанные меры.

В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, посещающих туристами. Все приезжие во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать меры и рекомендации института общественного здоровья.

Напомним, сегодня стало известно, что в Черногории ужесточают карантин в связи с повторной вспышкой коронавируса. В частности, в стране ввели обязательный масочный режим для всех, старше 7 лет. Ограничения распространяются и на массовые собрания - на открытом воздухе могут собираться максимум 40 человек, а в закрытых помещениях - до 20 человек с соблюдением дистанции в два метра. Также в Черногории продлили запрет на работу развлекательных мероприятий и ограничили работу заведений общественного питания.