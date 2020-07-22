Замминистра внутренних дел Антон Геращенко объяснил, зачем силовики взорвали гранату уже после того, как луцкий террорист Максим Кривош сдался правоохранителям. По его словам, это было сделано для того, чтобы "подавить волю преступника".

Об этом он рассказал в среду, 22 июля, в эфире телеканала "1+1".

"Не было известно, не собрался ли этот человек взорвать гранату или совершить какие-либо другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое не видно было бы "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника через шумовые эффекты и выстрелы", - сказал Геращенко.

Стоит отметить, что на видео задержания террориста Кривоша видно, как он спокойно выходит из автобуса и около минуты стоит на месте. Через некоторое время к нему подошли замглавы Национальной полиции Евгений Коваль, медик и спецназовец. Примечательно, что при задержании Кривош сопротивления не оказывал. Однако вскоре раздался взрыв, после чего к месту теракта подъехали БТР и микроавтобус силовиков. Затем из автобуса вывели всех заложников.

Данное видео привело многих людей к вопросу о реальной необходимости взрывать гранату в то время, когда преступник уже полностью обезврежен. Это также породило версии, что гранату взорвали просто ради медийного эффекта и имитации штурма, которого, на самом деле, не было.

Слова Геращенко о светошумовой гранате с 05:00. Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1

Напомним, во вторник, 21 июля, в 09:25 стало известно о том, что в Луцке террорист Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородной маршрутки. Он удерживал их более 12 часов.

Также мы публиковали видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша.