Захватчик маршрутки в Луцке Максим Кривош, чей образ жизни на свободе не интересовал полицейских, сейчас находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено подозрение по статье за захват заложников и террористический акт.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1" 22 июля.

"Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, взрывоопасных веществ и гранат", - сказал Геращенко.

Заместитель Авакова уверен, что суд не изберет никакой другой меры пресечения, кроме безальтернативного содержания под стражей.

"Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения, но то, что во время захвата вчера никто не погиб, то, думаю, суд это учтет. Впрочем, максимальная санкция, с учетом того, что он был ранее судим, - это пожизненное лишение свободы, дальше слово за судом", - рассказал Геращенко.

Слова Геращенко про место нахождения Максима Кривоша - с 06:50. Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

По словам Геращенко, психологический портрет Кривоша дает понять, что он - не удовлетворен жизнью, имеет комплекс мании величия, обижен на весь мир за то, что долго находился в местах лишения свободы за свои преступления.

Максим Кривош 21 июля больше 12 часов удерживал 13 человек, среди которых ребенок и беременная женщина, в закрытой маршрутке и заставлял заложников ходить в туалет на ведро.