Сразу после благополучного разрешения ситуации в Луцке, где террорист захватил маршрутку с людьми, в Сети начали обсуждать версии случившегося.

Противники Зеленского и Авакова из разных идеологических лагерей заговорили о том, что на самом деле никакого теракта не было, а имела место постановка-инсценировка с целью поднять рейтинг обоих политиков.

С одной стороны именно президент и министр собрали наибольшие имиджевые очки после освобождения заложников. Зеленский по телефону уговорил его сдаться, а Аваков первым из топ-начальства прибыл на место и выступал главным спикером всей операции.

Поэтому именно их оппоненты начали подозревать в искусственном создании громкого события. Многие даже заметили, что захват людей произошел на Театральной площади - и приняли это за символ постановки теракта.

С другой стороны - личность террориста Максима Кривоша слишком уж неоднозначная, чтобы исключить возможность экстремистских акций с его стороны.

С аргументами теории заговора и ее противников разбиралась "Страна".

Аргумент 1. Штурм автобуса, где уже не было террориста

Элементы постановки однозначно есть в самой кульминации вчерашней истории - захвате террориста и освобождении заложников.

На одном из опубликованных вчера видео есть кадр, как Максим Кривош спокойно выходит из автобуса и ждет полицию. К нему вразвалочку подходят полицейские и столь же спокойно и даже как-то нерасторопно надевают ему наручники. Более того, обыск проходит чисто номинально - будто правоохранители знаю, что у Максима ничего нет.

Потом террориста отводят в сторону, а полицейские начинают выводить людей.

Во время того, как последние заложники выходят из автобуса, по другую сторону маршрутки что-то взрывается. И тут же подъезжает БТР со спецназом, а за ним - черный микроавтобус - судя по форме, с "Альфой" СБУ.

При этом непонятно, зачем обе машины неслись так стремительно - по итогу часть спецназовцев осталась в броневике и микроавтобусе.

Разберем это видео.

Первый и главный вопрос - зачем было лихо бросать спецназ на автобус, из которого полторы минуты назад спокойно увели террориста и почти всех заложников?

Очевидно, что с Максимом Кривошем заранее договорились о сдаче - слишком буднично и предсказуемо она произошла.

Все знали, что кроме Кривоша в автобусе никого из террористов не было. Да и самого Максима на тот момент уже увели. Поэтому появление там целых двух отрядов спецназа тем более непонятно. Ведь штурм уже был не нужен. Максимум была необходима команда взрывотехников, чтобы проверить, не заминирован ли автобус.

Очевидно, что цель была именно в театральном эффекте. О чем говорят и фотографии террориста, лежащего на земле в окружении спецназа СБУ "Альфа".

"Альфа", как мы уже проследили по видеоролику, подъехала на место уже после того, как полиция надела на террориста "браслеты" и увела его в сторону от автобуса. То есть фотография с лежащим Кривошем в окружении бойцов СБУ - 100% постановочная.

Правда, у полицейских и СБУ есть свое объяснение тому, что долгое время к Кривошу никто не подходил.

"Шел переговорный процесс, который остался за кадром. Видео, которое опубликовали в интернете, было ограничено автобусом и террористом, и вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. Мы подозревали, что он мог оставить в автобусе взрывное устройство. Мы должны были убедиться, что у него не было дистанционного прибора управления, потому что в автобусе оставались заложники. Ему давались указания и вы это видели - поднять руки, опустить руки, повернуться, постоять, посмотреть.

Мы сканировали местность приборами выявления опасности для заложников. Только после этого к нему подошли сотрудники полиции и СБУ. Замглавы Нацполиции Евгений Коваль в желтой жилетке и в медицинской одежде был сотрудник СБУ", - рассказал глава Волынского областного управления СБУ Павел Данюков.

Второй крайне спорный момент - взрыв за секунду до появления БТР и спецназа.

Что именно там взорвалось - все гадали еще со вчера. И вот ситуацию сегодня утром объяснил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Не было известно, не собирался ли этот человек взорвать гранату или совершить любые другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое было бы не видно "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника. В том числе выстрелами и шумовыми эффектами", - сказал Геращенко в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Однако это утверждение - либо ложь, либо полная некомпетентность. Выше мы показывали видео, на котором террориста сначала уводят в наручниках далеко от автобуса. Затем выводят заложников. А у ж потом раздается взрыв и начинается "штурм" пустого автобуса.

Понятно, что подавлять волю преступника, который уже задержан и безопасен - как-то странно. Что, конечно, добавляет аргументы в пользу постановки.

Правда, у СБУ другое, чем у Геращенко объяснение.

По словам Данюкова, БТР подъехал и взорвали гранату уже после того, как Кривоша задержали для того, чтобы защитить автобус от возможного посягательства на автобус с другой стороны.

"Мы не знали, есть ли у него сообщники на площади", - рассказал Данюков.

Впрочем, такие путанные объяснения силовиков лишь вызывают дополнительные вопросы и дают аргументы в пользу двух версий:

Имела место постановка процесса от начала до конца. "Спецэффектами" решили украсить только концовку, чтобы сделать ее поэффектнее и максимально пропиариться на фоне захвата террориста. А все остальное было настоящим.

Аргумент 2. Мало требовал

Требования Максима Кривоша были не сказать, чтобы очень экстремисткими.

Он не просил выпустить преступников из тюрем, признать Крым российским или передать ему миллион долларов и вертолет. Кривош требовал от украинских VIP-персон записать короткие видеоролики с признанием, что они - "террористы в законе". А от Зеленского - "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

И если первое требование еще было очевидно унизительным, то выполнить условие президенту Зеленскому особого труда не составляло - не было ничего унизительного или противозаконного в том, чтобы посоветовать посмотреть фильм против насилия над животными.

В итоге террорист согласился, чтобы его хотелку реализовал только президент, и после этого отпустил всех заложников.

То есть, Кривош дал важную уступку властям и, по итогу, его условия без всякого труда выполнил президент.

Слишком уж все гладко складывается, - рассуждают сторонники версии о постановке.

Аргумент 3. Почему солировали Аваков и Кирилл Тимошенко, а не СБУ?

Один из главных вопросов (на который, к слову, до сих нет официального внятного ответа), почему руководство операции было не у СБУ?

Ведь захват заложников вооруженным террористом - это прямая специализация СБУ и спецназа "Альфа".

"Альфа", судя по фото и по официальным сообщениям на месте была. Но почему СБУ не взяла в свои руки командование операцией, а главным там был министр внутренних дел Аваков, а также прибывший на место заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко (который занимается медиа, а не силовыми структурами).

Если действительно прорабатывался штурм силами Альфы, то почему командование операцией не осуществлялось полностью СБУ?

Это и порождает версии, что штурм изначально вообще планировался.

Отметим, что до сих четкого ответа на этот вопрос нет.

Есть лишь комментарий представителей СБУ о том, что глава СБУ Баканов координировал действия силовиков дистанционно. При этом не поясняют, почему он не выехал непосредственно на место событий.

Аргумент 4. Подконтрольный МВД уголовник

Информацию о двух судимостях Максима Кривоша в Сети многие начали трактовать как еще один аргумент в пользу постановки.

Мол, такой человек, да еще и с финансовыми проблемами, о которых заявили в СМИ его родственники - идеальный кандидат на "подставной" теракт.

Правда, никаких конкретных доказательств эта версия не имеет. Просто логическое допущение.

Аргумент 5. Открыл Твиттер незадолго до теракта

Сторонники постановки считают, что дополнительное доказательство - это открытие Твиттера террориста незадолго до самого теракта - в июле.

Впрочем, этот аргумент разбивается тем, что другие свои соцсети - например, Вконтакте, Максим вел еще с 2019 года. И там он постоянно ставил цитаты различных людей, которые рассказывали о том, что государство это зло.

"Лев Толстой: Государство и его агенты-это самые большие и распространенные преступники,в сравнении с которыми те,которых называют преступниками,невинные агнцы", - такую цитату он опубликовал Вконтакте в марте 2015 года.

А в 2014 году Кривош выпустил свою книгу "Философия преступника", в которой уже тогда продвигал идеи того, что лишь преступники смогут победить "прогнившую систему" и дать людям свободу.

То есть этот человек уже давно был одержим идеей того, что закон можно и нужно преступать - даже не ради наживы, а "великой цели" или "свободы". Такие убеждения разделяют многие террористы, да и не только.

В целом образ Кривоша, который можно сложить из его "творчества" - это психически неуравновешенный человек, который озлобился на государство как институт и считает его абсолютным злом. Причем считает он так давно.

Поэтому можно допустить, что он на почве этих идей и пошел на теракт. Также, впрочем, как и нельзя исключать версии, что из-за подобных взглядов он уже давно был под присмотром полиции и имел с ней неформальный контакт.

Аргумент 6. Странная маршрутка

Последний вопрос к ситуации задают местные журналисты.

Главный редактор издания "Волынь онлайн" Марьяна Метельская написала в Facebook пост, где обсуждает два момента. Во-первых, неожиданный маршрут автобуса, который обычно через тот район города не проезжает. Во-вторых, количество людей в маршрутке - столько, по ее данным, купили билеты на тот рейс.

"В 9:05 автобус выехал с автостанции с ДВУМЯ людьми. В 9:36 полиция написала первая в журналистский чат (хотя никто не спрашивал, что мы выясняем о событиях в центре). В 9:57 полиция предоставила уже видеокомментарий, что вроде захватили 20 человек в центре. И что об этом сообщил какой-то чувак в Твиттере.

В частном телефонном звонке собственные источники сообщили, что автобус захватили на Владимирской и пригнали в центр. Загадка, что делал автобус, который не должен был ехать на Владимир на Владимирской? Как он успел съездить на Владимирскую, а затем в центр? Где взялось 20 человек, если выехало двое? Не по билетам? Прекрасно, но где они взялись в будний день в сторону Берестечка?

И как успела полиция записать комментарий к тому, как люди заметили, что в центре что-то происходит? Почему до 10:00 спокойно пропускали людей через центр? Преступник так легко идет на переговоры? Почему полиция с самого утра читала Твиттер человека, у которого аж 51 читатель? И который присоединился к Твиттеру лишь в июле?", - написала Метельская в Facebook.

Отметим, что полиция в самом начале заявила, что террорист позвонил к ним после захвата автобуса. И представился как "Максим Плохой". После чего найти его Твиттер было делом техники - он там так и указан.

Что же до движения маршрутки - то тут в самом деле есть вопрос.

Маршрут движения этого автобуса Красниловка-Берестечко не проходит через участок, где состоялся захват. Разве что водитель заехал в центр, чтобы собрать побольше пассажиров. Хотя местные жители в комментариях у Метельской это исключают: в утреннее время это значит гарантированно застрять в пробке, и водители обычно так не делают.

На этот вопрос тоже было бы нелишним получить ответ.

Выводы. А пошло ли все это в плюс к Зеленскому?

С высокой вероятность постановка была в конце - при освобождении автобуса. С террористом явно согласовали алгоритм действий, причем было видно, что его не репетировали - поскольку произошла накладка, и Кривошу даже пришлось ждать подхода полиции.

А когда его увели, то устроили настоящий спектакль - с атакой БТР и светошумовыми эффектами.

Остальные аргументы постановочности теракта не доказывают. Да и биография самого террориста позволяет предположить, что "на дело" он мог пойти и по своей инициативе, исходя из своей жизненной "философии", а также исходя из желания прославиться на всю страну, а то и на весь мир.

Но при этом все равно остаются вопросы, на которые властям нужно давать ответы. Иначе послевкусие нереальности происходящего будет только расти.

Кроме того еще важный вопрос - а пошла ли вся эта история в плюс власти и лично Зеленскому с Аваковым?

Очевидно, что сторонники президента сразу после освобождения заложников активно пытаются повернуть эту ситуацию в плюс. Основной тезис - Зеленский пошел на все ради спасения жизни людей. Это его главный принцип. По итогу, заложники освобождены, террорист обезврежен, все хорошо.

В тоже время этот тезис порождает много контраргументов, не очень приятных для президента.

1. Если президент выполнил требования одного террориста, то что помешает другим подобным людям с больной психикой, обидой на государство и оружием захватывать заложников, чтоб качать права? По сути это потакание новым терактам.

2. Почему правоохранители не могли столько времени ничего сделать с террористом-одиночкой? Где было СБУ? Есть ли у нас вообще правоохранительная система в государстве? Теракт в Луцке лишь усилил ощущение общей нестабильности и бардака в государстве.

3. Если Зеленский говорит, что жизни людей для него важнее всего, то почему он не выполняет политическую часть Минских соглашений, чтоб закончить войну на Донбассе, а выдвигает свои "красные линии" (вроде передачи контроля над границей), задвигая переговоры и весь мирный процесс в тупик? Не является ли это примером двойных стандартов, когда в оном случае Зеленский идет на переговоры и спасает жизни, а в других эти переговоры сводит на нет, отказываясь выполнять нормы Минских соглашений?

Учитывая, что главные претензии к Зеленскому как раз и заключаются в неспособности навести порядок в государстве и положить конец войне на Донбассе, случай в Луцке вряд ли пойдет на пользу президенту.

И если это и была постановка, то совсем неудачная. Она не помогла президенту решить проблемы с рейтингом, а по многим позициям их, возможно, только усугубила.