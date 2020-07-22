Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) задержали сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности Украины по подозрению в сутенерстве. Теперь он может сесть в тюрьму на 7 лет.

Об этом в среду, 22 июля, информирует пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение", - говорится в сообщении.

Сотрудник СБУ был задержан во вторник, 21 июля, в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения. В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, в прошлом году в Киеве правоохранители разоблачили незаконную "фирму", которая занималась предоставлением сексуальных услуг. Содержали сеть борделей женщина по кличке Рената и ее сожитель. У них в штате было около 20 человек.

Ранее мы писали, что стражам порядка удалось разоблачить сутенера в Запорожье. Он распространял мобильные номера проституток в гостиницах и саунах города.