Во Львовской области на трассе "Киев - Чоп" столкнулись четыре автомобиля. В результате масштабного ДТП погибли двое водителей. Еще одна женщина госпитализирована с телесными повреждениями.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Infiniti" вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Nissan", после чего - с автомобилем "Peugeot Partner". Кроме того, обломками машин-участников аварии был поврежден автомобиль "Mazda".

В результате столкновения водители "Infiniti" и "Peugeot Partner" от полученных травм скончались на месте происшествия. Также телесные повреждения получила пассажирка "Peugeot Partner" - она ​​госпитализирована.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители уточняют личные данные участников и обстоятельства ДТП.

По факту ЧП следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее мы сообщали, о масштабном ДТП под Одессой. В аварии погибли 6 человек, еще 3 получили травмы. Правоохранители установили всех участников ДТП.

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