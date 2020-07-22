Сегодня, 22 июля, "Страна" уже публиковала фамилию харьковчанина, который разговаривал с луцким террористом Максимом Кривошем. Его зовут Михайленко, и у него дома был обнаружен целый арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО, по его словам, "для самообороны".

Наши источники в прокуратуре Харькова рассказали новые подробности о Михайленко.

"Он волонтер, не воевал лично. При этом входит в круг друзей Надежды Савченко. Когда-то в прошлом они очень плотно контактировали. При этом, скорее всего, он не идейный сообщник Кривоша, а просто продавец оружия. В сообщники Кривоша его записали, потому что у него были разговоры по телефону с ним. Но отрабатываются все версии", - рассказал нам наш источник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как пуля прошла над головой замначальника Нацполиции Коваля.

Так же мы в материале "Первый теракт времен Зеленского", рассказали, как захватили и освободили маршрутку в Луцке.