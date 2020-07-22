Замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полицейские не присматривали за луцким террористом, который дважды отбывал наказание за совершение тяжких преступлений и страдал обидой и манией величия, потому что он вел образ жизни, который не интересовал правоохранителей.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил в эфире телеканала "1+1" 22 июля.

По словам Геращенко, после освобождения из тюрьмы (в 2003 году) образ жизни Максима Кривоша не заинтересовал службы безопасности силовиков. "С того времени он вел образ жизни, который не интересовал ни полицию, ни СБУ. Поэтому нельзя сказать, что он был под наблюдением. В Украине есть десятки тысяч граждан, которые в жизни оступились, провели 10-12 лет в местах лишения свободы, но они после этого не захватывают заложников, не стреляют в центре города. Здесь есть особенности психологии личности", - сказал Антон Геращенко.

Слова Геращенко о законопослушном образе жизни террориста Кривоша - с 05:50. Видео: YouTube/Сніданок з 1+1

Как сообщала "Страна", замглавы МВД Антон Геращенко одобрил решение президента Владимира Зеленского выполнить требование луцкого террориста Кривоша. "Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался", - заявил замглавы МВД.

Ранее "Страна" публиковала видео того, как террорист Кривош выстрелил в сторону замначальника Нацполиции Евгения Коваля. Пуля прошла над головой правоохранителя.