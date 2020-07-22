Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал события в Луцке, где вчера террорист Максим "Плохой" Кривош взял в заложники пассажиров пригородного автобуса.

Сообщение Маска появилось в его Twitter в среду, 22 июля.

Так, глава компаний Tesla и SpaceX отреагировал на публикацию издания The New York Times о вчерашнем теракте в Луцке. Журналисты описали историю таким образом: "Человек с огнестрельным оружием и взрывчаткой взял 13 заложников и потребовал, чтобы президент Украины посоветовал документальный фильм, повествователем в котором выступает Хоакин Феникс о жестоком обращении с животными. Президент выполнил требование и заложники были освобождены".

В свою очередь Илон Маск написал следующее: "Просто еще один день в 2020 году".

Подписчики бизнесмена в Twitter согласились с ним в том, что этот год действительно богат на резонансные события, а некоторые из них даже сравнили современную жизнь с сериалом "Черное зеркало", действие которого развивается в антиутопическом будущем.

Напомним, во вторник, 21 июля, в 09:25 стало известно о том, что в Луцке террорист Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородной маршрутки. Он удерживал их более 12 часов.

Президент Украины выполнил одно из требований преступника, публично призвав украинцев посмотреть фильм "Земляне" 2005 года. Спустя некоторое время после этого, правоохранители задержали террориста и освободили заложников.

Ранее мы рассказывали о том, чему посвящен фильм "Земляне", который посоветовал посмотреть Зеленский.