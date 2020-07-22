В Украине испытывают четыре препарата для лечения коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом в среду, 22 июля, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

"На сегодняшний день это четыре лекарственных препарата, по которым идут клинические испытания. Они используются в Украине для других заболеваний и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении Covid-19", - заявил Степанов.

По его словам, Минздрав отслеживает информацию о всех потенциальных вакцинах от коронавирусной болезни.

Слова Степанова о вакцине с 06:57. Видео: Facebook/ Министерство здравоохранения Украины

Напомним, на днях в России заявили об успешном завершении клинических испытаний на добровольцах и создании вакцины против коронавируса. По словам представителей Минздрава РФ, иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, принимавших участие в испытаниях нового препарата.

Тем временем главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине вакцина от коронавируса появится не раньше, чем весной 2021 года. Производители вакцин будут распределять ее равномерно по территории других стран. Квотный принцип распределения работать тут не будет.