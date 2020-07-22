В Украине, где число зараженных Covid-19 достигло 60 995 человек, за минувшие сутки больше всего новых случаев корронавируса выявили во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. За прошедшие сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Так, по состоянию на 22 июля в стране зафиксировано уже 60 995 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+829 за сутки). 1 534 из них оказались летальными (+16), 33 172 пациентов выздоровели (+973). Всего проведено 907 360 ПЦР-тестов.
Статистика распространения вируса по регионам на 22 июля:
Львовская область - 8 353 случаев (+124 за сутки);
Киев - 7 166 случая (+132);
Черновицкая область - 5 404 случая (+41);
Ровенская область - 5 232 случая (+49);
Закарпатская область - 4 578 случаев (+60);
Ивано-Франковская область - 3 689 случаев (+78);
Киевская область - 3 359 случая (+27);
Волынская область - 3 359 случаев (+41);
Харьковская область - 3 139 случая (+57);
Одесская область - 2 660 случаев (+22);
Тернопольская область - 2 508 случаев (+42);
Винницкая область - 2 364 случаев (+34);
Житомирская область - 1 634 случаев (+25);
Днепропетровская область - 1 260 случая (+36);
Хмельницкая область - 994 случай (+3);
Черкасская область - 853 случаев (+6);
Донецкая область - 813 случаев (+16);
Кировоградская область - 688 случаев (+2);
Запорожская область - 691 случая (+9);
Черниговская область - 654 случаев (+5);
Николаевская область - 527 случая (+3);
Сумская область - 383 случай (+12);
Полтавская область - 360 случаев (+4);
Херсонская область - 217 случаев (+1);
Луганская область - 110 случаев (+0).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщала "Страна", в Киеве коронавирусом за сутки заразились 132 человека. Из них - 14 детей и 4 медика.
Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.