В Украине, где число зараженных Covid-19 достигло 60 995 человек, за минувшие сутки больше всего новых случаев корронавируса выявили во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. За прошедшие сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, по состоянию на 22 июля в стране зафиксировано уже 60 995 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 (+829 за сутки). 1 534 из них оказались летальными (+16), 33 172 пациентов выздоровели (+973). Всего проведено 907 360 ПЦР-тестов.

Статистика распространения вируса по регионам на 22 июля:

Львовская область - 8 353 случаев (+124 за сутки);

Киев - 7 166 случая (+132);

Черновицкая область - 5 404 случая (+41);

Ровенская область - 5 232 случая (+49);

Закарпатская область - 4 578 случаев (+60);

Ивано-Франковская область - 3 689 случаев (+78);

Киевская область - 3 359 случая (+27);

Волынская область - 3 359 случаев (+41);

Харьковская область - 3 139 случая (+57);

Одесская область - 2 660 случаев (+22);

Тернопольская область - 2 508 случаев (+42);

Винницкая область - 2 364 случаев (+34);

Житомирская область - 1 634 случаев (+25);

Днепропетровская область - 1 260 случая (+36);

Хмельницкая область - 994 случай (+3);

Черкасская область - 853 случаев (+6);

Донецкая область - 813 случаев (+16);

Кировоградская область - 688 случаев (+2);

Запорожская область - 691 случая (+9);

Черниговская область - 654 случаев (+5);

Николаевская область - 527 случая (+3);

Сумская область - 383 случай (+12);

Полтавская область - 360 случаев (+4);

Херсонская область - 217 случаев (+1);

Луганская область - 110 случаев (+0).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщала "Страна", в Киеве коронавирусом за сутки заразились 132 человека. Из них - 14 детей и 4 медика.

Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.