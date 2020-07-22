Вопрос изменения меры пресечения радикалу Сергею Стерненко, который убил человека в Одессе, будет рассмотрен Шевченковским районным судом Киева в понедельник, 27 июля.

Об этом в среду, 22 июля, написал сам Стерненко в своем Телеграм-канале.

"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля на 10:00 в Шевченковском суде г. Киева", - написал радикал.

По его словам, заседание проведет судья Шевченковского райсуда Андрей Осаулов.

Напомним, 11 июня Служба безопасности Украины вручила Сергею Стерненко подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце. 26 июня СБУ завершила досудебное расследование дела Стерненко.

Ранее "Страна" сообщала, что 15 июня суд избрал меру пресечения Стерненко в виде домашнего ареста по адресу прописки в Одессе, но на следующий день сменил его на киевский.