В Киеве за последние сутки коронавирусом заболели еще 132 жителя столицы, 14 из которых - дети, а 4 - медработники. Всего на сегодняшний день в Киеве уже 7 166 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что среди заболевших - 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет; 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет; 8 девочек от 4 до 15 лет и 6 мальчиков от 6 до 14 лет. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 35; в Соломенском - 17 и в Днепровском районе -16 случаев.

Как сообщала "Страна", на утро 22 июля в Украине коронавирусом заболели еще 829 человек. Всего с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 60 995 человек, 33 172 - выздоровели, 1534 - умерли.

При этом больше всего новых случаев выявляют во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса может начаться только к середине 2021 года.