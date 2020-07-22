Заложники, которых вчера, 21 июля, террорист Максим Кривош удерживал в автобусе в Луцке, рассказали, что преступник к ним относился хорошо, хоть и не выпускал на улицу в туалет.

Об этом идет речь в сюжете "Первого канала социальных новостей".

По словам заложников, на улицу Кривош их не выпускал, однако в целом относился хорошо и не угрожал. Кроме того, террорист поздравлял удерживаемых с днем антисистемы и требовал от государственного руководства признать себя внутренними террористами.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.

"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", - поделилась другая заложница Руслана.

Видео: YouTube/ Андрій Гнатюк

Ранее "Страна" в материале "Первый теракт времен Зеленского" разбиралась, как вчера произошел захват заложников в пригородной маршрутке в Луцке.

Также мы публиковали видео, на котором освобожденные пассажиры захваченного Кривошем автобуса в Луцке покидают место теракта.