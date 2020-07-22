На заседании Кабинета министров 22 июля правительство планирует рассмотреть законопроект о выделении денежной помощи семьям погибших в АТО, а также займется подготовкой к зиме.

Об этом говорится в повестке дня на сайте правительства.

В парламенте также планируют рассмотреть выделение средств из фонда борьбы с Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями; проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях", а еще проект постановления о внесении изменений в порядок электронного администрирования реализации этилового спирта и проект закона о внесении изменений в кодекс Украины об установлении ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Министры так же планируют рассмотреть проект постановления о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также рассмотрят порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Также на повестке дня - проект распоряжения "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 года и его прохождения" и проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июле 2020 году на территории Луганской области.

Напомним, в начале года Кабмин повысил выплаты пострадавшим на производстве и выплаты семьям погибших в АТО.

Как сообщала "Страна", Кабмин выделит из коронавирусного фонда почти 5 млрд гривен на пособие по безработице, которых за год выросло почти на 80%.