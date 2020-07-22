Источники "Страны" в прокуратуре Харькова назвали имя задержанного харьковского подельника луцкого террориста Максима Кривоша. Его фамилия Михайленко 1976 года рождения.

Как пояснил Михайленко, все изъятое у него оружие и боеприпасы он привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил якобы в целях самообороны.

Кроме того Михайленко пояснил, что 21.07.20 в 14.20 он получил пакет с "Новой почты", в котором находились монеты.

По словам источника в ходе обыска у Михайленко было обнаружено и изъято:

- 4 корпуса гранат "РГД-5";



- 2 корпуса для ручных гранат "Ф-1";



- 6 запалов типа "УЗРГМ";



- 3 учебно-имитационных запала;



- 2 пистолета "ТТ";



- 1 пистолет "DREYSE";



- гладкоствольное ружье "Cobalt";



- 122 патроны 12-го калибра;



- 67 патронов калибра 7,62 мм;



- 33 патрона калибра 7,65 мм.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как пуля прошла над головой замначальника Нацполиции Коваля.