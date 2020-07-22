В Киеве усилили меры безопасности. Полиция дежурит у входов в метро, на улицы вышла Нацгвардия
Сегодня, 22 июля, в Киеве действуют усиленные меры безопасности после обнаружения двух взрывных устройств на рынке "Минский". Под усиленным наблюдением полицейских - улицы Киева, места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
К обеспечению общественной безопасности и общественного порядка привлечены дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета полицейские советуют гражданам немедленно сообщить о находке на спецлинию 102 и предоставить максимально подробную информацию.
Запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их раскрывать. При этом следует сохранять спокойствие, не провоцировать панику.
Как сообщала "Страна", 21 июля Украину сотрясали взрывы у метро и атаковали лжеминеры. Полиция усилила меры безопасности в девяти областях, будут проверять документы и искать взрывчатку.