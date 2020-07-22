"Сделал все правильно". Геращенко одобрил решение Зеленского выполнить требование луцкого террориста Кривоша
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, когда выполнил одно из требований террориста Максима Кривоша и опубликовал видеообращение, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".
Об этом в среду, 22 июля, чиновник заявил в эфире телеканала "1+1".
"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизни людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.
Он отметил, что действия преступника сложно было предсказать. Более того, он был вооружен и представлял опасность не только для заложников, но и для правоохранителей.
"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался", - заявил замглавы МВД.
Слова Геращенко о видообращении Зеленского с 02:00. Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1
Напомним, что одним из требований луцкого террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с пассажирами, было, чтобы Владимир Зеленский записал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". И президент записал такое обращение. После того, как заложники были освобождены, глава государства удалил видео.
Ранее мы публиковали видео того, как террорист Кривош выстрелил в сторону замначальника Нацполиции Евгения Коваля. Пуля прошла над головой правоохранителя.