Замминистра внутренних дел Антон Геращенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский поступил правильно, когда выполнил одно из требований террориста Максима Кривоша и опубликовал видеообращение, в котором посоветовал посмотреть фильм "Земляне".

Об этом в среду, 22 июля, чиновник заявил в эфире телеканала "1+1".

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизни людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

Он отметил, что действия преступника сложно было предсказать. Более того, он был вооружен и представлял опасность не только для заложников, но и для правоохранителей.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался", - заявил замглавы МВД.

Слова Геращенко о видообращении Зеленского с 02:00. Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1

Напомним, что одним из требований луцкого террориста Максима Кривоша, который 21 июля захватил автобус с пассажирами, было, чтобы Владимир Зеленский записал видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем". И президент записал такое обращение. После того, как заложники были освобождены, глава государства удалил видео.

Ранее мы публиковали видео того, как террорист Кривош выстрелил в сторону замначальника Нацполиции Евгения Коваля. Пуля прошла над головой правоохранителя.