Во время захвата заложников в Луцке, Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста Максима Кривоша - записал видеопризыв смотреть фильм "Земляне".

После этого украинцы в соцсетях разделились на два лагеря.

Одни поддерживают такой поступок президента и называют его мудрым и человечным. Другие пишут: Зеленский дал сигнал другим террористам, что их требования будут исполняться. А это может привести к новым захватам заложников - тем более, что в стране очень много психически неустойчивых людей и много оружия на руках.

Вспомнить хотя бы, что лишь за последнее время подобные "нервные люди" дважды захватывали мост Метро в Киеве.

Собрали мнения за и против, а также, что пояснил сам президент.

Как объяснил свой поступок Зе

Владимир Зеленский рассказал, что общался с захватчиком по телефону 10 минут. До этого с Кривошем почти 9 часов беседовали психологи и переговорщики, а он угрожал и ждал выполнения требований. По его словам, планировали провести спецоперацию, но неизвестно, чем бы она закончилась.

"Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться договориться, чтобы он отпустил людей", - сказал Зеленский.

После разговора террорист согласился отпустить трех человек, если президент запишет короткое видео, где попросит смотреть указанный ним фильм, и опубликует его в соцсети.

"Примерно так и произошло - где-то 30-40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека... Мы имеем результат - все живы", - пояснил президент.

За что Зеленского поддержали

Многие пользователи соцсети выразили согласие с действиями президента и поддержали их за спасение жизней людей, что в итоге самое главное.

Телеведущая Наталья Влащенко полемизируя с нардепом от "Европейской солидарности" поддержала действия президента.

"Ирине Геращенко стыдно, что Президент спас заложников.

А надо было, конечно, как Путин в Норд- Осте: мы солдат на маршалов не меняем(((

Я понимаю вас, Ирина. Вон Петр Алексеевич и вовсе моряков на верную смерть посылал, когда нужен был пиар".

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко написал, что Зеленский просто спасает жизни, не боясь критики.

"Просто спасти человеческую жизнь. Одно, два, три ... Да сколько получится.

Я и сам недавно с удивлением открыл, что освобождение наших заложников из России для президента Зеленского не побочный продукт мирного процесса, а полноценные отдельные самодостаточные задачи и цели.

Он не боится ни критики, ни подлого смеха, ни перешептываний - просто выполняет свою миссию - спасает жизнь. И ради этого может и Нормандский саммит провести, и видеопризыв смотреть фильм "Земляне" записать.

А в результате - спасает жизнь. Даже террориста ... Интересный сюжет - спасти жизнь убийцы".

Депутат Харьковского облсовета Эдуард Рубин написал, что рад, что президент выбрал такой вариант.

"Из ситуации в Луцке было два выхода:



- выполнить требования террориста и оставить людей живыми.

- не выполнить требования и, с большой вероятностью, кто-то из заложников погиб бы.



В любом случае те, кто активно мочат президента, получили бы шанс с наслаждением продолжить его мочить и жизни людей им абсолютно не важны...

Спасибо всем за спасенные жизни, корона ни у кого не спала".

Предприниматель и волонтер Энрике Менендес считает действия Зеленского направленными на позицию умиротворения.

"Вчера, как, наверное, и вся страна, я с напряжением следил за событиями в Луцке, вокруг захвата заложников. Несказанно рад, что всё разрешилось благополучно. Почем-то с самого начала интуиция подсказывала, что злоумышленник не причинит вреда людям. Для себя сделал несколько выводов.

1. Президент молодец, что записал видео по требованию террориста. Полагаю, что это помогло снять напряжение и ускорило освобождения людей.

2. К сожалению, появление таких инцидентов было лишь вопросом времени. Градус напряжения и истерики в обществе очень высок. Безответственное поведение политиков не просто не гасит это напряжение, а лишь раздувает его. Помимо очевидных факторов наличия войны, ветеранов, которыми не занимается государство, дикого количества неучтённого оружия, нужно отметить, что вокруг много людей озлобленных. Эмоции требуют выхода во всё более экстремальных формах. Когда кто-то один совершит захват заложников, заложит взрывное устройство, которое (не дай Бог) приведёт к массовым жертвам – откроется окно Овертона. Снимется табу на подобное насилие.

3. Увы, исторически существует много предпосылок к тому, что мы предрасположены к терроризму. Причём во всех частях нашей страны. Множество эпизодов 19-20 веков тому доказательство.

4. Мы небезопасная страна и это факт. Завершение войны на Донбассе политическим путём, устойчивый мир и реинтеграция – вот единственный путь изменить это в лучшую сторону.

5. Политики и другие публичные люди должны задуматься о своей роли в поведении социума. Надо перестать разжигать, противопоставлять и сталкивать лбами. Вчера листал новостные каналы, где комментируют ситуацию – в 90% случаев приглашённые гости всё комментируют в крайне негативном, популистском ключе. А хочется слушать лидеров с конструктивной и умиротворительной позицией.

Берегите себя и своих близких".

Блогер Денис Гороховский написал, что пойди все иначе, Зеленского все равно бы осуждали.

"Ну что ж, пришло время написать итоговый пост по Луцку. Правильно будет его начать с того, что я не являюсь ни экспертом по контртеррористической деятельности, ни по переговорному процессу с преступным элементом (если депутатов не считать за последний).

Обсуждать была ли это постанова или же реальная ситуация смысла не вижу, потому что 13 человек 12 часов просидели в заложниках и для них ситуация была более чем реальна. Рассуждать с дивана проще.

Второе. Про переговоры с террористами. Например, Израиль переговоры с террористами не ведет, а заложников по-умолчанию считают погибшими. Это сильно демотивирует террористов и в долгосрочной перспективе это снижает количество ситуаций с захватом заложников. Но эта модель, вероятно, никогда не найдет отклика у самих заложников и их близких.

Третье. Пошел ли Зеленский на поводу у террориста. Это манипуляция тех, кому не нравится Зеленский. Что мы имеем на выходе? Заложники спасены, преступник задержан. Никто в процессе не пострадал. По-моему, это идеальный итог ситуации с заложниками. Можно ли было поступить иначе? Не знаю, это вопрос к профильным специалистам. Но то, что, пойди все иначе, а Зеленский не снял бы ролик, те, кто сегодня его за это осуждают, хором бы орали про "президенту пофиг на людей, ему что, сложно было короткое видео записать, которое могло людей спасти?".

И последнее. Недавно случал интервью с ветераном российской Альфы и он рассказывал про разные рабочие ситуации. Так вот, обыватель зачастую может не понимать что, зачем и именно в таком виде делается. Но это не значит, что что-то делается неправильно. В общем, лучше быть фб-вирусологом, чем фб-экспертом по контртерроризму, вреда меньше нанесете. У меня по теме всё".

Замглавы МВД Антон Геращенко также одобрил решение Зеленского выполнить требование луцкого террориста Кривоша. Об этом он сказал в телеэфире.

Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизни людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

Самое интересное, что именно Геращенко и другие представители МВД регулярно выступали против переговоров на Донбассе с теми, кого называли террористами - "ДНР" и "ЛНР". Хотя именно из-за отсутствия диалога в регионе продолжают гибнуть люди.

Почему действия Зеленского не одобрили

Вместе с тем значительная часть украинцев высказывают в сети свое несогласие с шагами Зеленского во время захвата заложников в Луцке.

Главным образом потому, что исполнение требований террористов может вызвать дальнейшие атаки.

Журналист Юрий Ткачев считает, что президент поступил красиво, но глупо и что с его стороны была допущена ошибка, граничащая с преступлением.

"Многие ставят вопрос так: а что дороже, авторитет президента или жизни людей? Здесь двух мнений быть не может: жизни людей дороже. Даже одного человека. Об этом не спорим.

Проблема в том, что, выполнив условия террориста, Зеленский не "спас 20 человек". Он поставил под угрозу жизни бог знает какого количества других людей, которые в любой момент могут оказаться в заложниках у террористов, знающих, что если они будут достаточно настойчивы, их требования выполнят. И вполне возможно, эти террористы будут уже куда более отмороженными, чем нынешний, и для доказательства серьезности своих намерений начнут с того, что прикончат пару заложников, что неоднократно бывало в мировой практике.

Именно для того, чтобы избегать таких ситуаций, и придумана максима "государство не ведет переговоров с террористами". На самом деле, конечно, все государства их ведут или вели. Но делается это с массой оговорок и прочего, чтобы донести мысль: вот лично у тебя, потенциальный террорист, это не получится.

У Зеленского все наоборот.

Зеленский поступил красиво. Но Зеленский поступил глупо. Это ошибка, граничащая с преступлением.

PS. И да. Что случится после этого с самим террористом, уже не важно. Его могут убить при задержании. Посадить навсегда. Пофиг. Он уже победил. Есть куча людей, достаточно отбитых для того, чтобы согласиться поменять свою жизнь в такой вот сделке".

Адвокат Сергей Осыка тоже не поддержал действий президента.

"Президент услышал гражданина посредством взятия им заложников? И как понимать обещание "Почую усiх"?

Журналист Алексей Романов считает действия Зеленского неприемлемыми.

"Понимаете, что это значит? Что все психи и "идейные", которые только думают что-нибудь "этакое" замутить, получили ясный сигнал. Захватывай заложников. Стреляй. Взрывай.

Если хочешь, чтобы тебя услышали. И чтоб под твою дудку танцевал целый президент.

Но есть и плюс. Теперь упоротым будет труднее говорить "мы не ведем переговоров с террористами" насчет войны на Донбассе.

Ведете, рогалики, ведете. В общем, доброе утро. Если оно, конечно, доброе".

"Требования было выполнить легко"

Логику Зеленского комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Поступок Зеленского, который выполнил требования террориста, сейчас многие осуждают. Потому что не выполнять требования террориста - это азбука. Иначе завтра любой псих захватит заложников, желая о чем то своём поговорить с президентом.

Но понять логику Зеленского в данном конкретном случае можно.

1. Требование террориста Зеленскому было очень легко выполнить. Они не содержали никакого криминала - отрекламировать фильм о защите животных (хотя сам по себе фильм очень жесткий). Это не сказать или сделать что-то оскорбительное и унизительное, не нарушить закон, не выпустить на волю преступников, не пойти на какие-то грандиозные политические уступки. Просто записать ролик про фильм о животных, а потом его удалить.

2. После выполнения этого требования террорист пообещал отпустить людей. То есть - решить проблему. Причём, повторимся, в логике президента "малой кровью".

Логику Зеленского понять можно. Но стоит задуматься - а что было бы, если б требования были куда менее выполнимыми? Готова ли наша правоохранительная система к отражению таких угроз, с учётом того, что даже с полоумным луцким террористом не могли 10 часов справиться?

Парадоксально - с экранов нам все время говорят о "борьбе с террористами на Донбассе", а когда появился реальный террорист, то заложников смогли освободитель только после того как президент выполнил его требования.

А сколько у нас в стране людей с нарушенной психикой и с оружием? Немало. Вот об этом стоит прежде всего задуматься", - пишет канал.

"А жизни людей на Донбассе имеют значение?"

К слову, поступок президента уже используется его сторонниками для проведения пиар-кампании на тему "Зеленский показал, что человеческие жизни для него дороже всего. Именно за такого президента мы и голосовали".

В тоже время, главный редактор "Страны" Игорь Гужва называет этот тезис фальшивым с учетом происходящего на Донбассе.

"Разгоняемый сторонниками Зеленского тезис о том, что в ситуации с луцким террористом президент показал, что человеческие жизни для него превыше всего, поражает своим цинизмом.

А война на Донбассе, которую президент не готов не только закончить (выполнив Минские соглашения), но даже заморозить? Жизни тех людей, которые там гибнут, не имеют значения?

Или важнее этих жизней для президента выдуманные кем-то «красные линии» (передача контроля над границей до выборов), которые блокируют мирный процесс на Донбассе и дезавуируют Минские соглашения?

Или важнее жизней для президента концепция, которой он вслед за Порошенко придерживается - что полное прекращение огня на Донбассе невыгодно Украине, так как тогда мировое сообщество о конфликте «забудет»?

Нельзя говорить о том, что для тебя жизни людей важнее всего и при этом замораживать мирный процесс на Донбассе.

Получается фальшиво".