Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая выступила со своей предвыборной программой, заявив о том, что является сторонницей выхода страны из СНГ, ОДКБ. Она выступает за нейтральный статус своей страны и денонсацию Союзного договора Беларуси и России.

Об этом она заявила на телеканале "Беларусь 1", пишет Tut.by.

"Я выступаю за реализацию закрепленного в Конституции стремления к государственному нейтралитету, я за пересмотр всех международных соглашений, которые не соответствуют национальным интересам Беларуси. Я - за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих...

Беларусь - европейская страна. Исключительно наши национальные интересы должны быть основой внешней политики.

Беларусь - неотъемлемая часть европейской цивилизации, поэтому европейский путь нашей страны - это не вопрос геополитического шатания между Москвой и Брюсселем. Это сознательное участие в европейских делах в качестве полноправной заинтересованной стороны", - отметила она.

Канопацкая также вступает за реформирование власти и предлагает законодательно закрепить ограничение одним 7-летним сроком нахождение на посту президента Беларуси.

Как сообщала "Страна", президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. В ЦИК Беларуси зарегистрированы 5 кандидатов в президенты: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. Двум претендентам на президентский пост – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

После этого в стране прошли массовые протесты в поддержку снятых с выборов конкурентов Бацьки.