Власти Черногории снова ужесточают карантин - там была повторно объявлена эпидемия коронавирусной болезни.

Об этом в среду, 22 июля, информирует в соцсети ресурс "Балканский обозреватель".

Так, с сегодняшнего дня в стране вводятся ограничительные меры, призванные помочь стране справиться с распространением коронавирусной инфекции.

Ношение масок на открытом воздухе и в помещении, в том числе и для детей старше 7 лет, становится обязательным на всей территории Черногории, кроме пляжей и парков, при условии сохранения дистанции. Ограничения распространяются и на массовые собрания - на открытом воздухе могут собираться максимум 40 человек, а в закрытых помещениях - до 20 человек. При этом участникам мероприятий необходимо соблюдать дистанцию между собой не менее 2 метров.

Кроме того, продлен запрет на:

работу дискотек и ночных клубов





проведение свадеб, выпускных вечеров, дней рождения и других частных торжеств.





развлекательные и музыкальные программы в заведениях общественного питания, включая пляжные бары (концерты, живые выступления музыкантов, живые выступления ди-джеев и т.д.)

В то же время, запрещается работа заведений общественного питания, включая предоставление услуг общественного питания на пляжах:

в муниципалитетах: Беране, Биело Поле, Петница, Плевля и Рожае





С 24:00 до 06:00 - в муниципалитетах Бар, Будва, Герцег-Нови, Котор, Тиват и Ульцинь.





С 22:00 до 06:00 - в Подгорице, Цетине, Никшиче, Даниловграде, Тузи, Колашине, Мойковаце, Жабляке, Шавнике и Плужине

Некоторые ограничительные меры для ряда муниципалитетов северного региона, введенные ранее, будут смягчены. Так, власти сократили срок действия комендантского часа в Рожае (теперь запрет на передвижение действует с 22.00 (вместо 18.00 и до 05.00). Разрешена работа заведений общественного питания в муниципалитетах Андриевица, Плав и Гусинье, но с 06:00 до 22:00. Также продлено действие разрешительных документов для пребывания иностранцев до 7 октября.

По последним данным, за сутки в Черногории было выявлено 98 новых случаев коронавируса. С начала пандемии Covid-19 там диагностировали болезнь у 2381 человека.

Напомним, в начале лета власти Черногории официально объявили о том, что эпидемия коронавируса в стране благополучно преодолена и можно возвращаться к нормальной жизни - без масок и жестких ограничений.

Ранее мы писали, что в прошлый раз карантин в Черногории ужесточался почти две недели назад, 7 июля.