Личность террориста Максима "Плохого" Кривоша была установлена правоохранителями за 15 минут.

Об этом во вторник, 22 июля, рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1".

"Вчера в 09.25 на 102 позвонил граждан, сказал, что он Максим Плохой и заявил, что задержал заложников в автобусе. Немедленно началась работа по установлению его реальной личности. Сразу было ясно, что это псевдоним. Его личность была установлена через 10-15 минут. Мы просто не объявляли об этом в СМИ, чтобы он не знал, что мы знаем, кто он на самом деле. Была найдена его книга, ее анализировали психологи", - сказал Геращенко.

По его словам, после того, как удалось разработать психологический портрет террориста, выяснилось, что Кривош страдает от мании величия и он обижен на мир за долгие годы, проведенные в тюрьме.

Слова Геращенко о личности преступника с 01:20. Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1

Ранее "Страна" в материале "Первый теракт времен Зеленского" разбиралась, как вчера произошел захват заложников в пригородной маршрутке в Луцке.

Также мы публиковали необычное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша. Судя по кадрам, он сам вышел из автобуса, поднял руки, и пару минут ждал пока к нему спокойно подойдут трое силовиков.