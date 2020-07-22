По состоянию на утро среды, 22 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 829 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 60 995 с начала эпидемии. Вчера, 21 июля, общее число зараженных в нашей стране составляло 60 166 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 534 человека (прирост за сутки + 16 человек), выздоровело 33 172 пациента (+ 973 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что у главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова обнаружен коронавирус. Он был на ток-шоу вместе с нардепами.

Так же мы рассказывали, что депутат Киеврады Бродский заразился коронавирусом.