По состоянию на утро среды, 22 июля, коронавирус с начала пандемии был выявлен у более чем 15 миллионов человек в мире. При этом только на США приходится более 4 миллионов подтвержденных случаев.

Об этом гласят данные, размещенные на сайте статистики Worldometers.

Так, всего в мире коронавирус подтвердился у 15 097 650 человек. С начала пандемии в этом году от осложнений при коронавирусной болезни скончались 619 558 человек. Выздоровели 9 115 482 пациентов.

Первая пятерка стран антирейтинга по общему количеству зараженных выглядит следующим образом:

США - 4 028 569 (умерли 144 953, выздоровели 1 886 583)





Бразилия - 2 166 532 (умерли 81 597, выздоровели 1 465 970)





Индия - 1 194 085 (умерли 28 770, выздоровели 753 050)





Россия - 783 328 (умерли 12 580, выздоровели 562 384)





ЮАР - 381 798 (умерли 5 368, выздоровели 208 144)

В среднем в мире каждую неделю диагностируют около 1,5 млн новых случаев коронавирусной болезни. При этом ранее недельное число подтвержденных случаев Covid-19 находилось в пределах 500-800 тысяч.

Напомним, недавно в мире был поставлен новый рекорд по суточному приросту выявленных случаев коронавирусной болезни. 18 июля было подтверждено почти 260 тысяч случаев.

Как мы сообщали ранее, по словам представителей ВОЗ, старт массовой вакцинации людей от Covid-19 может начаться в середине 2021 года.