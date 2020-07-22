В США произошло очередное огнестрельное ЧП, которое скорее похоже на маленькую необъявленную войну. В Чикаго вспыхнула перестрелка между двумя группами людей, в результате чего 14 человек получили серьезные ранения.

Об этом сообщил журналистам заместитель начальника городской полиции Эрик Картер, как передает Интерфакс.

По данным Картера, несколько подозреваемых, проезжая на автомобиле, открыли огонь по людям, собравшихся для похорон около одного из домов. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь, после чего подозреваемые, бросив машину, попытались скрыться. Один из них был задержан, поиск остальных продолжается.

СМИ США обращают внимание, что инцидент произошел вскоре после того, как министерство внутренней безопасности страны объявило о намерении направить в Чикаго федеральных агентов в связи со всплеском преступности в городе.

Ранее "Страна" сообщала, что в День независимости в США застрелили почти 30 человек.