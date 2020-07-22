Официальный Тегеран выступил с заявлением, в котором пообещал нанести ответный удар по США и таким образом отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани 3 января этого года. Напомним, что Сулеймани был ликвидирован в Багдаде в ходе воздушной атаки беспилотников США.

О мести для Вашингтона заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, как передает агентство Синьхуа.

"Иран никогда не забудет этого и точно нанесет по американцам ответный удар", - сказал Хаменеи.

Это заявление было сделано во время встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Хадими.

Напомним, что после ликвидации Касема Сулеймани, в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке.

Ранее "Страна" сообщала, что США пригрозили смертью преемнику убитого иранского генерала Сулеймани.