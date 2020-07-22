Вчера, 21 июля, в Луцке произошло серьезное ЧП. Террорист по имени Максим Кривош, утром взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и удерживал их в течение целого дня.

После долгих переговоров, в один из моментов к автобусу подошел первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль и передал воду для заложников. И практически сразу из салона раздался выстрел и пуля прошла над головой офицера полиции.

Видео момента, который едва не стал роковым для Евгения Коваля, опубликовал в соцсети замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

"То, что все закончилось без жертв - это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы. Пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля.

Я думаю, что Евгений заслуживает государственной награды за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником", - написал Антон Геращенко.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Первый теракт времен Зеленского" рассказала, как захватили и освободили маршрутку в Луцке.

Так же мы сообщали, что президент Зеленский рассказал, о чем говорил с террористом Кривошем по телефону.