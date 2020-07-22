Астрономы всего мира и обычные люди сейчас могут наблюдать за редким космическим явлением. Комета Neowise, которую уже сняли на фото в небе над Краматорском, сейчас проходит на максимально близком расстоянии над Землей.

Об этом идет речь в официальном Twitter-аккаунте кометы, который создали ученые.

"Я видима невооруженным глазом! Я на расстоянии 103 725 447 км от Земли, и моя текущая величина составляет 2,1. Вы можете заметить меня в созвездии Большой Медведицы. Пожалуйста, ретвит и распространяйте сообщение", - идет речь в сообщении кометы.

Однако на самое близкое расстояние к нашей планете комета Neowise выйдет завтра, 23 июля. Лучше всего она будет видна в средних широтах Северного полушария, если конечно небо не будет затянуто облаками. Самое удобное время для наблюдений - сразу после заката и перед рассветом. Чтобы ее увидеть, нужно найти в небе созвездие Большой Медведицы.

В следующий раз эта комета пройдет вблизи Земли лишь через 6 800 лет.

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