Вчера, 21 июля, в Харькове был задержан сообщник луцкого террориста Максима Кривоша, который взял в заложники 13 пассажиров рейсового автобуса.

В ходе обысков у харьковчанина, который начал активно сотрудничать со следствием, изъяли целый арсенал: 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

Фото: hk.npu.gov.ua

По словам начальника ГУ НП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению. Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

"В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления", - уточнили в полиции.

Напомним, ранее "Страна" в материале "Первый теракт времен Зеленского" рассказала, как захватили и освободили маршрутку в Луцке.

Так же мы сообщали, что президент Зеленский рассказал, о чем говорил с террористом Кривошем.