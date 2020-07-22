В сети появилось довольно необычное видео задержания луцкого террориста Максима Кривоша. Он сам вышел из автобуса, поднял руки, и пару минут ждал пока к нему спокойно подойдут трое силовиков. И только потом уже прогремел взрыв, к автобусу подъехал БТР, затем микроавтобус силовиков и состоялся штурм.

Видео разместил ресурс "Киев Оперативный" на Facebook.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

"Здесь нам сбросили еще один видос с Луцка. Говорят, что это и было настоящее задержание террориста. Как-то очень странно и очень не похоже на правду, как думаете?", - так прокомментировали журналисты сам процесс задержания преступника.

Напомним, "Страна" в материале "Первый теракт времен Зеленского" рассказала, как захватили и освободили маршрутку в Луцке и ответила на главные вопросы по поводу этого ЧП.