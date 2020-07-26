Экологи показали неторопливого обитателя зоны отчуждения, который становится все более редким
Болотная черепаха раньше встречалась повсеместно, но теперь это животное можно увидеть нечасто. На территории Чернобыльского заповедника вид неплохо себя чувствует, хотя и на Полесье становится редким.
Об этом пишет в Facebook пресс-служба организации.
Внешность животного всем известна и спутать ее с другим видом невозможно. Длина панциря рептилии может достигать 23 см. На ее челюстях нет зубов - их роль выполняют острые роговые пластины. Между пальцами у черепахи имеются развитые плавательные перепонки. Продолжительность жизни животного - несколько десятков лет и более.
Черепаха заселяет неглубокие спокойные водоемы, держится на небольшой глубине, ползает по дну или плавает, причем довольно быстро и ловко. Под водой она способна находиться до 15-20 минут. Животное любит периодически погреться на солнце.
Остатки черепашьей кладки яиц
В меню черепахи есть моллюски, личинки насекомых, мелкие ракообразные. Иногда она охотится на рыбу и земноводных, может поедать падаль. Черепаха полезна тем, что поддерживает необходимые пищевые цепи.
Браконьеры вылавливают этих животных в природе для продажи. Но уменьшение их популяции связано не только с браконьерами. Оно вызвано и пересыханием малых водоемов.
Рептилия выползла на сушу
Сейчас болотные черепахи являются популярным объектом для разведения в частных террариумах. Содержать болотную черепаху сравнительно просто, но многие рептилии погибают от неквалифицированного ухода. Поэтому не рекомендуется брать черепах из дикой природы и держать их в неволе.
В прошлом черепаха была обычным видом на Полесье. В настоящее время для рептилии наступили непростые времена. Вид занесен в Международную Красную Книгу как уязвимый и в Красную книгу Беларуси.
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