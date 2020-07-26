Болотная черепаха раньше встречалась повсеместно, но теперь это животное можно увидеть нечасто. На территории Чернобыльского заповедника вид неплохо себя чувствует, хотя и на Полесье становится редким.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба организации.

Внешность животного всем известна и спутать ее с другим видом невозможно. Длина панциря рептилии может достигать 23 см. На ее челюстях нет зубов - их роль выполняют острые роговые пластины. Между пальцами у черепахи имеются развитые плавательные перепонки. Продолжительность жизни животного - несколько десятков лет и более.

Черепаха заселяет неглубокие спокойные водоемы, держится на небольшой глубине, ползает по дну или плавает, причем довольно быстро и ловко. Под водой она способна находиться до 15-20 минут. Животное любит периодически погреться на солнце.

Остатки черепашьей кладки яиц

В меню черепахи есть моллюски, личинки насекомых, мелкие ракообразные. Иногда она охотится на рыбу и земноводных, может поедать падаль. Черепаха полезна тем, что поддерживает необходимые пищевые цепи.

Браконьеры вылавливают этих животных в природе для продажи. Но уменьшение их популяции связано не только с браконьерами. Оно вызвано и пересыханием малых водоемов.

Рептилия выползла на сушу

Сейчас болотные черепахи являются популярным объектом для разведения в частных террариумах. Содержать болотную черепаху сравнительно просто, но многие рептилии погибают от неквалифицированного ухода. Поэтому не рекомендуется брать черепах из дикой природы и держать их в неволе.

В прошлом черепаха была обычным видом на Полесье. В настоящее время для рептилии наступили непростые времена. Вид занесен в Международную Красную Книгу как уязвимый и в Красную книгу Беларуси.

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