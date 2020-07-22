Правоохранители нашли 16-летнюю жительницу Винницкой области торчащей в лисьей норе ногами наружу. Девочка ушла пасти коров и не вернулась даже через три дня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

"Разыскано без вести пропавшую 16-летнюю Наталью Кателян. После трех суток розыскных мероприятий девушку нашли, отрабатывая в очередной раз окраины села. Несовершеннолетнюю увидел местный житель на поле - девушка застряла в лисьей норе. Она не могла подать голос и самостоятельно выбраться. Полицейские освободили ее из земляной ловушки и вызвали скорую помощь", - указано в сообщении.

Отмечается, что девушка провела в таком положении около трех дней, пока полиция с кинологами, Нацгвардия, родственники и волонтеры обыскивали поля, леса и даже участки соседей с подозрением на похищение.

Как оказалось впоследствии, девочка из села Александровка пасла рогатый скот вместе с мамой, после чего ушла за водой и не вернулась. Сейчас врачи обследуют подростка, однако, по предварительной информации, ее состояние здоровья удовлетворительное.

Напомним, в Харькове во время открытия фотостудии "Darkloft", находящейся на территории завода им. Шевченко, погибла фотограф Галина Карацюба. Девушка далеко отошла от огражденной территории, покинула пределы фотостудии, открывшейся на территории завода. Там она упала в шахту и разбилась насмерть.

Как сообщала "Страна", в Черновицкой области женщина на предпоследней неделе беременности отправилась в лес за грибами и родила там ребенка.