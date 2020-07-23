В сети интернет выложено видео из больницы Черновцов, по коридорам которой разгуливают несколько коз.

Ролик опубликовало в Facebook городское сообщество Chernivtsigram.

Судя по подписи к видео "Тем временем на Фастовской", дело происходит в Областной больнице скорой медицинской помощи, расположенной на улице с таким названием.

Женщина, снимающая на телефон коз, со смехом обращается к ним: "Молодые люди, вы куда?" Но животные не обращают на нее внимание и продолжают деловито расхаживать по помещению.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Испании стадо диких свиней прыгнуло с крыши фабрики, на которую непонятно как попало. При этом никто из кабанов особо не пострадал.

Мы также сообщали, что в Британии ученого и мультимиллионера насмерть затоптало стадо коров.