Водитель Toyota в городе Вишневом случайно наехала на ребенка во дворе, когда тот катался на велосипеде, однако остановиться сразу у нее не получилось.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"В городе Вишневом, по улице Европейской, 26 произошло ДТП: Женщина-водитель #Toyota (#AI8822CP), маневрировала во дворе и, избегая препятствия в виде другого припаркованного авто, совершила наезд на ребенка, который в это время катался на велосипеде", - указано в сообщении.

Отмечается, что женщина, которая находилась за рулем, оказалась в шоковом состоянии, потому машина остановилась только тогда, когда столкнулась с припаркованным рядом автомобилем Skoda. Ребенка срочно госпитализировали в ОХМАТДЕТ, где врачи диагностировали сотрясение мозга, ушибы легких, живота и ушей.

Родителей призвали внимательнее следить за времяпровождением детей, даже во дворах.

Напомним, пятилетний мальчик попал под колеса молоковоза в попытке перелезть через забор. Невнимательные родители чуть не устроили самосуд над молодым водителем. В сети появилось видео инцидента.

Как сообщала "Страна", в Житомирской области произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Среди них - трое детей, мужчина и женщина. Пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.