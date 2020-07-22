Замглавы МВД Антон Геращенко обнародовал фото с места захвата заложников на Театральной площади в Луцке, где сегодня 44-летний Максим Кривош захватил 13 пассажиров автобуса и удерживал их почти 12 часов. По его словам, на месте всю ночь будут работать криминалисты.

"Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела. Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий" - написал Геращенко.

Также он обнародовал фото с места событий, где сейчас работают специалисты.

А также фото оружия и самого Максима Кривоша.

Напомним, что луцкому террористу Кривошу проведут психиатрическую экспертизу.

Также мы писали о том, какие требования выдвигал террорист.