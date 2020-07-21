На улице Стеценко в Киеве загорелась крыша жилого комплекса, который еще не введен в эксплуатацию.

Об этом сообщает в Facebook группа "Киев оперативный".

"На Стеценко пылает крыша одного из ЖК, который еще даже не введен в эксплуатацию. Надеемся, что никто не пострадает. А 2020 - не такой уж простой год, как казалось в начале. Не так ли?", - указано в сообщении.

Авторы публикации отмечают, что сейчас горит территория около 200 метров квадратных. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже прибыли на место и принялись за работу.

Напомним, 20 июля в курортном поселке городского типа Затока в Одесской области произошло возгорание построек баз отдыха "Гранит" и "Атлантида". Пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида. Спасателям удалось ликвидировать возгорание к шести часам. Огонь охватил 500 "квадратов". Жертв в результате инцидента нет.

Как сообщала "Страна", спасатели сообщили о пожаре на свалке в Павлоградском районе Днепропетровской области, который разгорелся до 750 квадратных метров.