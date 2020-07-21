В сети появилось видео с нового ракурса, на котором захвативший автобус в Луцке Максим Кривош сдается правоохранителям. Запись вызывает много вопросов по поводу действий силовиков.

На кадрах видно, как Кривош спокойно и без оружия стоит у передних дверей автобуса, а затем разводит руки в стороны, показывая, что они пусты.

Как отмечают в сети, так он прождал несколько минут. Затем к нему не торопясь подходит группа из трех человек. Кривош разворачивается к ним лицом и снова разводит руки.

"Видео, как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно..." - написал опубликовавший видео пользователь Facebook Валерий Пельц.

"Страна" ведет текстовую хронику происходящего в Луцке.

Мы также сообщали, что Кривош сам вышел из автобуса и послушно лег на землю.