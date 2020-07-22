Сегодня Украина стала объектом террористической атаки - в Луцке мужчина из соседней Ровненской области захватил автобус и 13 пассажиров-заложников.

Никто из них в итоге серьезно не пострадал - если не считать стресса от пережитого. А сам террорист задержан. Причем сдался он сам.

То есть вроде бы все завершилось благополучно.

Другой вопрос - почему вообще произошел этот теракт и как ликвидировали угрозу массовых смертей. В основных версиях случившегося разбиралась "Страна".

Хроники захвата

Опишем вкратце, как луцкий террорист захватил и удерживал заложников.

Около 9 часов утра в центре Луцка люди садились в маршрутку Берестечко-Красниловка - видимо, транзитом следовавшую через Луцк. Туда и сел вооруженный до зубов мужчина, аккуратно прикрыв за собой дверь.

После этого маршрутка никуда больше не поехала. А в полицию поступил звонок от человека, который представился странным, явно ненастоящим именем - "Максим Плохой". Он заявил, что заминировал маршрутку и выдвигает ряд требований.

Требования оказались неожиданными.

В соцсетях он разместил пост, суть которого следующая: ряд украинских политиков и общественных деятелей должны выпустить видео и признать себя "террористами в законе". За исключением президента, на которого захватчик возложил иную миссию: прорекламировать фильм об издевательствах над животными "Земляне".

Мы уже рассказывали детально, об этих требованиях, вот они:

"...Государство всегда было и есть первый террорист. Со мной много людей, автоматическое оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города. Все взорвутся, если не будет следующего: главы судов - КСУ, ВС - Высшего Совета правосудия, генпрокурор, министр юстиции, директор кримиально-исполнительной службы, премьер, глава Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, главы церквей: Филарет, Епифаний, Онуфрий, Шевченко, Ахмен Тамис, протестантской, римско-католической, а также: Аваков, Порошенко, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Медведчук, - все выкладывают в соцсети на свои страницы и в YouTube видеообращения с текстом: "Я, ФИО, должность, я террорист в законе". Президент Зеленский публикует видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем". Еще: моя смерть взрывам не помеха. Итак: правда из уст 24-х спасет жизни сотен...".

В противном случае Максим Плохой пообещал взорвать не только маршрутку, но и другую мину, которую он якобы заложил в людном месте и может активировать дистанционно.

Серьезность своих намерений террорист подтвердил сразу очередью из автомата, которую выпустил из автобуса. Одна из пуль угодила в окно регионального управления Нацполиции - здание находилось в десятке метров от места захвата заложников.

После этого постреливал он постоянно - одиночными выстрелами через окно маршрутки. А чтобы никто не сомневался, что взрыв - не пустая угроза, Максим периодически выбрасывал из окна какие-то предметы, которые взрывались и дымили.

Особенно террорист волновался, когда над ним летали полицейские дроны - он пытался их сбивать пулями, а потом в ярости снова бросал через окно взрывчатку.

За всем этим наблюдали пассажиры, которые в общей сложности просидели в автобусе 12 часов - без еды, туалета и почти без воды. Ее террорист разрешил принести только под конец. В салоне при этом находилась беременная женщина и ребенок.

Полиция в этом время эвакурировала близлежащие дома и блокировала радиочастоты, чтобы Максим не мог активировать бомбу.

Как освободили луцкий автобус

Как несложно догадаться, власти не торопились исполнять требования Максима. Тем более и сам он пока никого не ранил и не убил (правда, не давал принести людям еду и воду). То есть был шанс, что все обойдется и без того, чтобы потакать террористу - что вообще является универсальной инструкцией в таких случаях.

Однако к концу дня захватчик явно занервничал. Пассажиры автобуса по его требованию начали звонить родственникам и выходить на журналистов - террорист хотел, чтобы его хотелки распространило максимальное количество СМИ. Ближе к вечеру он и сам дал телефонное интервью одному из телеканалов.

В нем он раздраженно заявил, что заложники чувствуют себя плохо, среди них раненый, и пора бы уже властям начать выполнять его требования.

После этого прошло еще какое-то время. А затем события начали разворачиваться довольно быстро.

К автобусу впервые был допущен парламентер - им оказался замглавы Нацполиции Евгений Коваль. Он дважды подходил к маршрутке - один раз передал воду, второй - видимо, чтобы навести дополнительный контакт. Но террорист отогнал его выстрелом.

Затем Максим внезапно выпустил трех человек - беременную женщину, ребенка и пенсионерку. А после этого в Сети неожиданно появилось видео с участием Владимира Зеленского, который произнес требуемые террористом слова: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

А еще через полчаса к автобусу стремительно подъехал БТР, раздался взрыв, и оставшиеся десять заложников начали покидать маршрутку. Террорист же оказался у автобуса и на земле, где его скрутили спецназовцы.

Через несколько минут, на брифинге, Арсен Аваков объяснил, что террорист сам покинул автобус и сдался. Это произошло после того, как с ним 15 минут поговорил по телефону Владимир Зеленский. Договоренность с президентом была такая: террорист отпускает троих, потом Зе публикует обращение о фильме "Земля", после чего захватчик отпускает остальных и сдается.

Что, собственно, и произошло. То есть никакого штурма не было, а взрывы и прочее прозвучало уже после того, как террорист сдался. Видимо, для создания пущего медийного эффекта.

Две жизни Максима Кривоша

Отвлечемся немного от фабулы дела и углубимся в личность террориста.

Его настоящее имя - Максим Степанович Кривош. Мужчине 44 года, родился он в РФ, но еще при Союзе семья перебралась на Западную Украину и осела в Луцке.

Отец Кривоша - советский ученый-изобретатель, мать погибла в автокатастрофе. Есть сын, жена и брат. Сам Максим - житель города Дубно соседней Ровненской области. И у него до теракта было как минимум две жизни.

Первая - "гражданская". Кривош был в городе известным зоозащитником и противником отстрела собак. Как волонтер он сделал многое для того, чтобы бродячих животных начали не убивать, а стерилизовать. Видимо, отсюда растут ноги у требования к Зе прорекламировать фильм об издевательствах над братьями нашими меньшими.

Вторая жизнь - уголовная.

У "Плохого" были две судимости по совокупности достаточно тяжелых статей - бандитизм, грабеж, хранение и сбыт оружия, вымогательство, мошенничество. В целом он отсидел около десяти лет. И настолько проникся тюремной жизнью, что написал 500-страничную книгу "Философия преступника", которая вышла в одном из волынских издательств в 2014 году весьма ограниченным тиражом - видимо, публиковалась за счет автора.

В ней Кривош под псевдонимом "Максим Плохой" выводит мысль, что лишь преступники обладают действительной свободой и могут опрокинуть прогнившую систему власти, угнетающей общество.

Отзвуки этого философского сочинения слышны и в требованиях, которые террорист сегодня предъявил властям - по сути, самим признать себя террористами. А свой каминг-аут со взятием заложников Максим в соцсетях окрестил "Днем антисистемы".

Впрочем, при анализе его страниц в соцсетях не покидает ощущение, что у человека серьезные проблемы с психикой. Хотя в МВД заявили, что никогда в профильной больнице луцкий террорист не лечился.

Детальнее о том, что Кривош пишет у себя в Сети - в материале "Страны" Бандитизм, взрывчатка, философия. Что известно о луцком террористе Кривоше, захватившего маршрутку с людьми.

А теперь вернемся к освобождению заложников. К нему, с оглядкой на личность и поведение террориста, есть ряд вопросов.

Что не так с терактом в Луцке?

Первый и главный вопрос - зачем нужны были театральные эффекты - БТР-атака, взрыв - при освобождении заложников? Если, судя по видео, террорист вышел сам и лег на землю в ожидании ареста?

Разумеется, могла быть и какая-то оперативная необходимость - например, до конца не были уверены, взорвется ли автобус или нет. Поэтому и торопились подъехать на "броне", чтобы вывести людей.

Но вряд ли у решившего сдаться Кривоша была бы идея всех напоследок взорвать. Тогда не было бы смысла и сдаваться, а можно было бы даже попытаться уйти.

Или это был спецэффект для удивленной публики, которой решили напоследок показать нечто вроде героического хеппи-энда?

Ситуация также обросла различными конспирологическими версиями (впрочем, не имеющими пока прямых доказательств) о том, что это все была чуть ли не театральная поставка в интересах Зеленского или Авакова.

Также в обществе развернулась дискуссия - а вправе ли президент вообще выполнять требования террористов? Сторонники Зеленского отвечают да, вправе, если речь идет о спасении жизней. Ведь это есть высшая ценность. Другие же говорят, что таким образом президент может спровоцировать новые теракты, со стороны людей, которые хотели бы, чтоб Зеленский выполнил и их требования.

Также остается еще один вопрос - к готовности властей отвечать на подобные вызовы. Ведь по сути ситуация разрешилась не в результате успешных действий силовиков, а только потому, что президент пошел на выполнение требования террориста, что очевидно, возможно будет далеко не всегда.

Этот момент анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Поступок Зеленского, который выполнил требования террориста, сейчас многие осуждают. Потому что не выполнять требования террориста - это азбука. Иначе завтра любой псих захватит заложников, желая о чем то своём поговорить с президентом.

Но понять логику Зеленского в данном конкретном случае можно.

1. Требование террориста Зеленскому было очень легко выполнить. Они не содержали никакого криминала - отрекламировать фильм о защите животных (хотя сам по себе фильм очень жесткий). Это не сказать или сделать что-то оскорбительное и унизительное, не нарушить закон, не выпустить на волю преступников, не пойти на какие-то грандиозные политические уступки. Просто записать ролик про фильм о животных, а потом его удалить.

2. После выполнения этого требования террорист пообещал отпустить людей. То есть - решить проблему. Причём, повторимся, в логике президента "малой кровью".

Логику Зеленского понять можно. Но стоит задуматься - а что было бы, если б требования были куда менее выполнимыми? Готова ли наша правоохранительная система к отражению таких угроз, с учётом того, что даже с полоумным луцким террористом не могли 10 часов справиться?

Парадоксально - с экранов нам все время говорят о "борьбе с террористами на Донбассе", а когда появился реальный террорист, то заложников смогли освободитель только после того как президент выполнил его требования.

А сколько у нас в стране людей с нарушенной психикой и с оружием? Немало. Вот об этом стоит прежде всего задуматься", - пишет канал.