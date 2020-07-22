Сегодня в Харькове был задержан мужчина, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке. Полиция Харьковщины вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проводит обыски по адресу проживания этого человека.

Об этом сообщает в Facebook отдел коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

Правоохранители отметили, что во время обысков было изъято оружие и взрывчатка. Все изъятое будет направлено на экспертное исследование А сейчас с задержанным работают следователи.

В ходе обыска по месту жительства 44-летнего харьковчанина, который может быть сообщником террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке, правоохранители обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, ружье и патроны.

"Во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационных запала, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему... Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Как писала "Страна", о задержании вероятного сообщника террориста в Харькове сегодня после освобождения заложников заявили первый заместитель главы Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

А харьковский сайт сообщал, что подельнику 43 года и вышли на него благодаря посылке, отправленной ему Кривошем.