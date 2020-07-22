Луцкий теракт: кто виноват и что делать?

Безусловной главной темой вчерашнего дня был луцкий теракт. Правда, вчера еще заседала Верховная Рада, а президент принимал у себя швейцарского коллегу, но этого на фоне волынских событий никто не заметил: захват заложников шокировал всех.

Казалось, за последние шесть лет Украина привыкла ко всему. Но вот такого политического и одновременно бытового терроризма в стране еще не было.

В последний раз украинцы слышали и читали о таком еще в перестроечные времена, когда прокатилась волна захватов самолетов. Но тогда, по крайней мере, требования были объяснимы: террористы, насмотревшись западных фильмов, хотели сбежать в недоступный для советских людей "рай".

Требования же "Максима Плохого" поражают, прежде всего, своей бессмысленностью: ничего, кроме дискредитации политиков, которые должны назвать себя "террористами в законе", не произойдет. Да и дискредитация будет слабенькой – в отличие от очень схожего сюжета в сериале "Черное зеркало".

Кстати, упоминание о сериале не случайно: вполне вероятно, что луцкий террорист – всего лишь подражатель. В США подобные "сценарии" – не редкость, и мы часто слышим о немотивированных с точки зрения нормальных людей терактах. Но это в Штатах, где огнестрельное оружие доступно всем…

И вот здесь открывается логическая цепочка, в которой главным виновным является уже не "Максим Плохой", а власть. Официальная продажа оружия в Украине запрещена, но достать его так же легко, как и в Штатах. В том числе таким подражателям, как луцкий террорист.

И происходит это потому, что страна седьмой год живет в состоянии войны. Государство взяло в заложники три четверти своего населения, выступающего против войны, и луцкий теракт – одно из последствий этого.

И поразил он всех не только абсурдностью политических требований, но и бытовым аспектом. До сих пор только жители Донбасса познали на себе, каково это – быть ни во что не замешанным гражданином и при этом оказаться вовлеченным в войну. Вчера же миллионы жителей других регионов представили себе, каково это – сесть в автобус, чтобы поехать на дачу, и очутиться в заложниках.

Власть, не способная оградить своих граждан от этого, не имеет поддержки людей. А если им приходится жить в условиях разгула вооруженного терроризма и вооруженной преступности при нескольких властях подряд, то люди перестают верить не только во власть, но и в государство. И об этом Владимиру Зеленскому стоит задуматься всерьез.

Почему падает рейтинг Зеленского?

То, что граждане быстрыми темпами теряют доверие к власти, подтверждается и социологией. Вчера появился опрос центра "Социальный мониторинг", согласно которому суммарный рейтинг доверия Владимиру Зеленскому составил чуть больше 40%, в то время как не доверяют президенту уже 52%. И это – спустя всего восемь месяцев после максимального показателя Зеленского, когда ему доверяло на 35% больше, чем не доверяло.

Рейтинг Зе неизбежно отражается и на рейтинге его партии, у которой, к тому же, и своих "косяков" хватает. Согласно тому же опросу, "Слуга народа" впервые опустилась ниже отметки 30%; правда, лишь на две десятые процента, но и это крайне неприятно для партии, которая всего год назад победила с результатом в 43%.

Параллельно с утратой позиций "слугами" растет поддержка "Оппозиционной платформы – За жизнь": ее показатель вновь, как и в июньском опросе Центра Разумкова, превысил отметку в 20%. То есть фактически "СН" и "ОП-ЗЖ" уже в одной весовой категории.

И причина все та же, о которой уже неоднократно сказано. В упомянутом социсследовании были заданы вопросы, которых социологи часто избегают: в частности, украинцев спросили – нужно ли выполнять Минские соглашения или отказаться от них. Перевес – 46% против 24% в пользу "Минска-2". Причем он был бы еще существеннее, если в подсчете оставить только те регионы, которые во втором туре голосовали за Зеленского.

При этом большинство жителей тех же регионов и относительное большинство всех граждан страны ради мира готово предоставить Донбассу автономию – то есть то, чего упорно избегала прошлая власть и избегает нынешняя.

Наконец, 70% (то есть почти весь электорат Зеленского во втором туре) считают, что ради мира нужно вести прямые переговоры с Россией. Больше того, 51% убеждены, что для прекращения войны следует вести переговоры и с сепаратистами.

И это не случайно. В течение пяти лет власть называла сепаратистов из "ДНР" и "ЛНР" террористами, некоторые и сейчас используют этот термин, хотя на международном уровне его не признали. И в контексте этого люди видят вчерашнюю ситуацию с захватом заложников: там ведь переговоры вели с террористом, а не с пассажирами автобуса. Так почему в ситуации с Донбассом власть заявляет, что регион должны представлять местные жители (да еще и выехавшие в 2014 году), а не те, кто удерживает власть в этом регионе?!

Соцопрос дал Зеленскому четкие ответы на вопрос о том, чего хочет общество. Осталось только, чтобы президент услышал эти ответы.

За что Волошина облили зеленкой?

Тем временем терроризм в более мелкой форме вчера присутствовал и в столице. На Оболони звучали взрывы, а возле Верховной Рады радикалы облили зеленкой нардепа от "Оппоплатформы" Олега Волошина и еще двух депутатов от "Слуги народа", оказавшихся рядом.

"Зеленочные" террористы были задержаны и при задержании заявили, что напали на оппозиционного депутата из-за его слов о том, что Украина утратила суверенитет, попав под внешнее управление.

И вновь, как и в луцком случае, мотивы преступления выглядят абсолютно неадекватными. Поскольку трудно не заметить примеры того, о чем говорил Волошин.

Интересно, что в уже упомянутом соцопросе как раз был задан вопрос: считают ли украинцы свою страну реально независимым государством. И отрицательно на него ответили 66%. Две трети граждан Украины видят, что власть принимает решения под давлением Международного валютного фонда и США, реже – Евросоюза, что западные посольства влезают даже в кадровые вопросы, то не давая уволить главу НАБУ, то защищая генпрокурора, то вообще прикрывая одесского убийцу Стерненко. Исходя из логики радикалов, облить зеленкой нужно 66% населения.

Но, исходя из нормальной логики, нужно хотя бы раз показательно наказать радикалов за их преступления. Только в этом случае уличный беспредел можно будет остановить.

Борьба за рынки: Конгресс обложил санкциями оба "потока"

Соединенные Штаты тем временем указывают не только Украине. Вчера Конгресс единогласно (что с ним бывает крайне редко) принял решение об ужесточении санкций против компаний, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2". А заодно к нему прибавили и "Турецкий поток".

Вот эти два факта – санкции по строительству обоих газопроводов и единогласное голосование Конгресса – доказывают, что речь идет не о защите Европы от какой-то угрозы (при том, что сама Европа как раз хочет получить оба "потока"), а всего лишь о продвижении экономических интересов США.

Поскольку прикрываться фразами о демократии и правах человека – это манера демократов. Республиканцы честнее и циничнее: они прямо говорят о том, что политика обслуживает экономику. В данном случае она обслуживает интересы добытчиков сланцевого газа в США, которым нужны рынки. Именно поэтому для Штатов оказались одинаково опасными и "Северный", и "Турецкий поток" – в обоих случаях они вторгаются на западноевропейские рынки, причем с заведомо более дешевым предложением идущего по трубам газа, который делает сжиженный газ из-за океана неконкурентоспособным.

Однако если уж в Украине иногда находят способы противостоять диктату США, то Россия, Германия и Турция тем более найдут способы достроить газопроводы, несмотря на санкции. Штаты способны затормозить эти проекты, но не запретить их. Что доказывает, что влияние Вашингтона не безгранично.

Борьба с коронакризисом: 750 млрд евро на новые технологии

Тем временем Евросоюз наконец принял свой семилетний антикризисный план, по поводу которого в течение четырех дней ломались копья. "Экономная четверка" – Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия – своего добилась: в плане нет никаких безвозвратных грантов для отдельных стран, есть лишь льготные кредиты, которые будут возвращаться.

Понятно, это не понравилось странам Южной и Восточной Европы, которые как раз очень хотели получить деньги безвозмездно, но выбор был один: или льготные кредиты в размере 750 млрд евро, или вообще ничего. Последний вариант им, видимо, понравился еще меньше.

В программе восстановления экономики уже обозначены приоритетные пункты: развитие 5G, возобновляемая энергетика и искусственный интеллект. В общем, технологии будущего.

И эта программа показывает, что на самом деле с экономикой Евросоюза все совсем неплохо. Потому что когда с экономикой на самом деле плохо, государство заботится о том, чтобы обеспечить своих граждан хотя бы самым необходимым: дешевой едой, дешевой одеждой и дешевыми (а не экологичными) энергоресурсами. По меркам трех четвертей человечества европейцы просто с жиру бесятся.

С другой стороны, европейцы понимают, что отстав сейчас от Китая и США в новых технологиях, они потом уже могут и не наверстать упущенное. Потому и вкладывают миллиарды в будущее. Как это кому-то бы и не казалось нерациональным.